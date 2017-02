Nauwelijks aandacht gekregen bij de start in 2015 en na acht afleveringen alweer roemloos afgevoerd: als Netflix er niet was geweest, zou ‘The Divide’ wellicht tot in de eeuwigheid in de kelders van de Amerikaanse televisie hebben gelegen.

SERIE Nu kan het een fijne ontdekking worden voor al wie fan is van het betere Amerikaanse misdaaddrama. In ‘The Divide’ trekt sociaal werkster Christine Rosa zich het lot aan van een man die ter dood is veroordeeld wegens moord – ten onrechte, volgens haar. Wat volgt, is een meeslepende serie over de donkere hoekjes van het Amerikaanse rechtssysteem, een soort ‘The Night Of’ avant la lettre.