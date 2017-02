Het verhaal is even simpel als tragisch: wanneer zijn alcoholminnende, met bierblikjes gooiende moeder overlijdt, moet Courgette (geboren als Icarus, uitgescholden voor Aardappel) naar het weeshuis.

Vanaf 28 februari op Proximus TV

ANIMATIEFILM Maar belangrijker dan het verhaal is de manier waarop deze stop-motionanimatiefilm afwijkt van het vrolijke Disney-pad en thema’s als depressie en verlatingsangst aanboort. Geen voer voor uw uk, zei u? Fout, want ‘Ma vie de Courgette’ is bovenal een liefdevol verteld en prachtig vormgegeven verhaal. Courgette, zijn liefde voor medewees Camille en hun grote, glinsterende pingpongbal-ogen zullen uw hart en ziel én die van uw koters ongetwijfeld beroeren.