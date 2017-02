'Lo and behold': de donkere zijde van het wereldwijde web

ACTUA En jawel, in zijn documentaire ‘Lo and Behold: Reveries of the Connected World’ belicht de Duitser vooral de schaduwkanten van het world wide web: internetverslaving, cyberoorlogen, en hoe de anonimiteit online niet meteen het beste in de mens naar boven haalt. Die voorspelbaarheid doet ‘Lo and behold’ – een verwijzing naar de allereerste communicatie tussen twee computers – niet echt goed, al toont Herzog in het stuk over artificiële intelligentie gelukkig wel dat hij nog altijd bijzonder knap verhalen kan vertellen.