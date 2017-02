'Selma': de gelijkheidsstrijd van Martin Luther King

Selma is niet alleen de naam van ons sympathieke buurmeisje, maar ook de titel van een meeslepend, ijzersterk vertolkt drama dat u meeneemt naar één van de scharniermomenten in de geschiedenis van de Amerikaanse burgerrechtenbeweging.

Drama In 1965 trok dominee Martin Luther King naar Selma, een klein stadje in Alabama waar de zwarten nog steeds als een minderwaardige diersoort werden behandeld, ook al was de rassensegregatie een jaar eerder officieel afgeschaft. Wat volgt geeft niet alleen een fascinerende inkijk in de strategie van geweldloosheid die King hanteerde, maar laat u ook zien hoe de Amerikaanse overheid de goede dominee doelbewust tegenwerkte. Het feit dat ‘Selma’ in 2015 slechts twee Oscarnominaties ontving, ontketende een orkaan van verontwaardiging: de OscarsSoWhite-hashtag was geboren.