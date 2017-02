'Appel d'urgence': want ook over de taalgrens moeten de nooddiensten weleens uitrukken

Op maandag 6 maart start op Eén het tweede seizoen van ' De noodcentrale ', het grimmige hoorspel (dixit Dwarskijker ) over de koelbloedige telefonisten die men aan de lijn krijgt wanneer men het nummer 101 of 112 intoetst - hout vasthouden dat u er nooit een geldige reden voor in de schoot geworpen krijgt.

Maar mocht u toch niet zo lang kunnen wachten op de nieuwe avonturen van John, Alain, Ilse et les autres, dan mag u nu zondag al eens afstemmen op RTL: daar begint immers de Waalse spin-off 'Appel d'urgence', tevens van de kundige hand van productiehuis De Chinezen. 'Appel' biedt u een glimp in het werk van de calltakers van de noodcentrale van Luik. Twee vliegen in één klap: u kunt uw kennis van het gesproken Frans oliën én kennismaken met enkele Luikse personages die ook in 'De noodcentrale' zullen opduiken. Allo-allo, olé!