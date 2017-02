Het vizier van Guy Mortier

Doe, na alweer een etmaal in dienst van de medemens, uzelf ook eens iets moois cadeau: abonneer u gratis (!) op Het officiële Koot & Bie-kanaal (youtube.com), en krijg toegang tot de complete schatkamers van Kees van Kooten en Wim de Bie. Sterker nog: krijg wekelijks een selectie uit hun ontelbare hoogtepunten en briljante typetjes toegestuurd (Jacobse en Van Es! De Vieze Man! Prof. Dr. Kipping! De Positivoos! Wethouder Hekking (Juinen!)), en schrik hoe ontzettend geestig en actueel ze nog steeds zijn. Tip: surf eens naar ‘Ouwe Lullen Moeten Weg’ – de comeback van The Rules (26/1/2017). Láchen!

‘The Imposter’

In onze serie ‘Já, al gezien. En dán?!?’ passeert deze week nog eens het immer opwekkende ‘Intouchables’ (Eén, zat., 21.15); voor de rest is het op dat vlak een magere week. Maar mocht u ‘The Imposter’, een briljant vertelde documentaire thriller, nog niet gezien hebben: mis ’m niet (NPO 3, don., 23.55). ‘The Imposter’ legde de terugkeer vast van een op zijn 13de verdwenen jongen die drie jaar later in Spanje plots weer opduikt met verhalen van kidnap en foltering, en door zijn familie in tranen van geluk weer opgenomen wordt – maar is hij het wel? Als het fictie was, zou je het niet geloven, maar dit is gewoon echt. (‘Trump – How It Happened’ wordt wellicht iets gelijkaardigs, over vier à vijf jaar).

‘Fauda’

We mogen dan even verwend worden met de lopende series ‘The Night Manager’ (NPO 1, vrij., 20.30), ‘OJ Simpson: Made in America’ (Canvas, maa., 23.10) en ‘Le Bureau des légendes’ (Canvas, din., 23.00), wij willen altijd meer! ‘En beter’ is misschien moeilijk, maar ‘Fauda’ is wel een geweldige, je meteen bij je nekvel grijpende, keiharde politieke thrillerserie (Netflix), die aan beide zijden van het Israëlisch-Palestijns conflict speelt (jazeker, er is er één! Check uw krant!) en je geen moment loslaat. Korte afleveringen, totaal geloofwaardig, ijzersterk gespeeld, een mijnenveld voor vastgeroeste vooroordelen.

Naar een opgenomen programma kijken terwijl je daardoor een unieke live-uitzending mist: het overkwam me door ‘Wissel van de macht’ over het uiteenspatten van de VU in te halen (zeer goed gestoffeerd) en meteen door te gaan met die over het Vlaams Belang (weinig smakelijke lieden die bovendien niets meer prijsgaven dan hun eigen grote gelijk), terwijl zich terzelfdertijd op Q2 (live! En nooit meer in te halen!) de fantástische tweede helft van Man City - Monaco afspeelde. Ook dit vergeef ik hun nooit! De volgende ‘Wissel’ (Canvas, din., 21.15) gaat over ‘De val van Leterme’, een tuimel waar ik handenwrijvend naar uitkijk. Maar ondertussen hou ik Napoli - Real Madrid wél goed in de gaten.