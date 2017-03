Op de sofa met Evi Hanssen en Wim Helsen: 'Poëzie voor gescheiden mama'

Evi Hanssen «In het middelbaar had ik een bevlogen leraar Nederlands, de heer Zomers, die in zijn lessen behoorlijk wat aandacht besteedde aan poëzie. Mijn toenmalige lief heeft me toen het boek cadeau gedaan waaruit meneer Zomers weleens plukte: een bloemlezing uit het werk van zowat alle grote dichters die de Lage Landen hebben voortgebracht. Uit dat boek heb ik na lang twijfelen gekozen voor het gedicht waarin Herman de Coninck het heeft over zijn dochter Laura, die destijds trouwens bij mij in de klas zat. ’t Gaat in ‘Het liefste wat ik heb’ over hoe het voelt om gescheiden te zijn en jonge kinderen te hebben, en dat raakte in die tijd een gevoelige snaar, omdat mijn ouders ook gescheiden waren. En nu ben ik zelf gescheiden en heb ik twee kinderen, waardoor dat gedicht ineens een nieuwe dimensie heeft gekregen.»

HUMO Je hebt lang getwijfeld, zei je.