'De noodcentrale': 'Achteraf bleek dat de beller de dader was'

MIK COPS «‘De noodcentrale’ was een hit in de ambulancierscommunity, en niet alleen in de Vlaamse: ook Waalse en Nederlandse calltakers en ambulanciers deelden blijkbaar fragmenten met elkaar via Facebook. De mensen van de alarmcentrale in Luik zijn toen bij ons komen aankloppen: of we bij hen iets gelijkaardigs wilden draaien? We hebben ons verhaal gepitcht bij RTL, en zij zagen er brood in. Daarop zijn we in drie alarmcentrales tegelijk beginnen op te nemen: in Antwerpen en Brugge voor ‘De noodcentrale’, in Luik voor ‘Appel d’urgence’. Maar na verloop van tijd viel onze frank: als we de oproepen uit Luik nu eens tussen de andere twee monteerden? ’t Bleek perfect te werken: ‘De noodcentrale’ wordt er nóg spannender door.»

HUMO Doen ze het anders aan de overzijde van de taalgrens?