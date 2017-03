Phara de Aguirre: 'Mijn scherpe tong komt 'De zevende dag' níét redden'

Phara de Aguirre «Zo is het ook niet. Ik heb veel respect voor wat mijn collega’s gepresteerd hebben. Die hebben het verdorie maar moeten doen, er ondanks de onmogelijke omstandigheden elke week weer iets van maken. Het programma is verwaarloosd geweest door de vorige hoofdredactie van de nieuwsdienst. Je voelde aan alles dat hun enige doel was: de boîte openhouden. Maar een prioriteit is ‘De zevende dag’ zeker niet geweest.

»Voor de huidige hoofdredactie is ‘De zevende dag’ weer wél een prioriteit. Er komt een nieuwe studio en ze geven ons carte blanche. Het is onze opdracht er een nieuw programma van te maken. Nu het officieel is, kunnen we eindelijk mensen gaan benaderen om mee na te denken over hoe we die facelift zullen aanpakken. Daaraan beginnen we nú.»