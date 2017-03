'Alloo in de buitenlandse gevangenis': 'Ik heb al heel wat gezien, maar dit sloeg alles'

Luk Alloo «Wel degelijk, ja. Voor de opnames van dit seizoen ben ik naar twee gevangenissen in Congo geweest, eentje in Kinshasa en eentje in Kananga, en achteraf heb ik tegen mijn ploeg gezegd: ‘Er is een Alloo vóór en een Alloo na Congo’. Ik heb inmiddels al heel wat gezien, maar dit sloeg werkelijk alles. In Kananga verbleven drie- à vierhonderd gevangenen in onthutsende omstandigheden. Alles zit daar in één grote hangar bijeen: kinderen van tien, psychiatrische patiënten, zieken, zware criminelen. Ook vrouwen, die vaak om de meest banale redenen veroordeeld zijn – ze zijn bijvoorbeeld een keer verbaal tekeergegaan tegen hun echtgenoot. Voedsel en drinkwater zijn er amper voorhanden, om over de hygiëne nog maar te zwijgen. ’t Was amper te geloven dat zoiets in deze tijd nog mogelijk is – in sommige landen schiet het gewoon echt niet op.»

HUMO Wat had de Belg mispeuterd die in Kananga vastzit?