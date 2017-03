Het roofdier in Idris Elba: 'Ik wilde hem opnieuw op zijn bek slaan: dat had ik wel verdiend'

In 'Idris Elba: Fighter' - vanaf zondag 5 maart op Discovery - schoolt de Idris Elba uit de titel (Stringer Bell in 'The Wire', John Luther in 'Luther', de commandant in 'Beasts of No Nation') zich in één jaar tijd om tot professionele kickbockser. Als u het ons vraagt: prima ideetje voor het volgende seizoen van 'Jani gaat...'!