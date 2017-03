Reizen zonder Waes: 'Ideaal om tot rust te komen'

Tomas Van Uffelen (eindredacteur) «Twee jaar geleden hebben we het concept voor het eerst aan de VRT voorgesteld: ‘We hebben nog ongelooflijk veel ongebruikt materiaal liggen. Zouden we daar naar Noors voorbeeld geen eenmalig slow tv-programma van mogen in elkaar knutselen?’ Je weet, in Noorwegen is slow tv al jaren een trend – het bekendste voorbeeld is die rijdende trein met een camera op de locomotief. We hebben een compilatie van drie uur mogen maken, die op de Dag van de Arbeid werd uitgezonden: een succes, waardoor we ’t nu dus opnieuw mogen doen.

»Er zijn wel twee grote verschillen. Ten eerste is het programma een uur korter, omdat we het wat gebalder wilden houden. En ten tweede steunen we niet enkel meer op de beelden van het GoPro-cameraatje dat altijd op de auto of het busje gemonteerd staat. We laten nu ook beelden zien van de drone die we dit seizoen voor het eerst mee hadden. De vele mensen die ons via sociale media hebben laten weten dat ze onder de indruk waren van de dronebeelden in de aflevering over Bangladesh, zou ik aanraden om zeker te kijken: er is nog véél meer. Of als ze de tijd niet hebben, moeten ze doen zoals ik: ik neem het programma op. Als eindredacteur heb ik alles uiteraard al meermaals bekeken, maar ik ben van plan om het thuis zo af en toe nog eens op te zetten wanneer ik tot rust wil komen. Na een lange en vermoeiende dag werken aan ‘Reizen Waes’, bijvoorbeeld.»