'Crimi Clowns seizoen 3': 'Meer seks dan ooit'

Luk Wyns «Met dit derde seizoen zullen we de wildste verwachtingen van de fans inlossen. ’t Wordt weer extreem en over the top, maar toch geloofwaardig, en er is zelfs nog meer seks ingeslopen dan in de voorgaande seizoenen. De verhaallijnen zijn ook behoorlijk verrassend: één van de hoofdpersonages gaat een lesbische relatie aan, een ander raakt niet uit de gevangenis, en nog een ander moet tegen zichzelf beschermd worden.»

HUMO Het hoofdpersonage dat niet uit de gevangenis raakt, is dat Johnny ‘Wesley’ de Mol?