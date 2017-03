Canvas, vrijdag 3 maart, 21.15

DRAMA Als we de Britse regisseur Mike Leigh mogen geloven, was Joseph Mallord William Turner de Luc Tuymans van zijn tijd: een uitstekende maar ietwat plat van de tongriem gesneden schilder. In tegenstelling tot vele andere kunstenaarsbiopics maakt Leigh van zijn ‘Mr. Turner’ ook echt een visueel spektakel.