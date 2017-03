De documentaires die u deze week graag informeren (3 tot 9 maart)

Canvas, zaterdag 4 maart, 20.10

ACTUA Reportage waarin de Vlaams-Malinese actrice Aminata Demba op zoek gaat naar het verhaal van haar vader, die in 1975 uit Mali in België aankwam en op het adres uit de titel ging wonen.

Canvas, zondag 5 maart, 22.30

ACTUA Nog meer verhalen over migratie in deze documentaire van de Brusselaar Pablo Munoz Gomez, waarin enkele immigranten uit Syrië, Irak en Marokko gevolgd worden tijdens een inburgeringscursus.

Vitaya, dinsdag 7 maart, 21.35

ACTUA Documentaire over de zaak-Johnny Gosch, een jongetje dat in 1982 op 12-jarige leeftijd verdween tijdens een krantenronde en nooit werd teruggevonden.

NPO 3, woensdag 8 maart, 20.30

GEZONDHEID Documentaire over vrouwen die tijdens de seks kampen met ondraaglijke pijnen als ze gepenetreerd worden. Maakster Anne Van Campenhout – die zelf ook met het probleem geconfronteerd wordt – praat met andere vrouwen en experts.

NPO2, woensdag 8 maart, 23.10

ACTUA Documentaire over de Chinese Ye Haiyan, beter bekend als Hooligan Sparrow, een vrouwenrechtenactiviste die in het zuiden van China protesteert tegen de straffeloosheid met betrekking tot geweld tegen vrouwen.

NPO 2, donderdag 9 maart, 23.55

ACTUA Al eerder op tv te zien geweest, maar van harte nog eens aangeraden, deze schitterende docu over een Amerikaanse tiener die een paar jaar na zijn verdwijning opduikt in Spanje. Maar is hij echt wel wie hij zegt te zijn?