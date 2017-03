'Timeless': tijdreizen en de geschiedenis veranderen

SERIE ‘Stel dat u kon terugkeren in de tijd: zou u dan baby Hitler om het leven brengen?’ Met die internetpeiling zorgde The New York Times eind 2015 even voor een verhit debat in de VS, over hoe ver je mag gaan om de geschiedenis een andere wending te geven. Uiteindelijk moesten zelfs enkele Republikeinse presidentskandidaten hun mening geven – for the record: Jeb Bush antwoordde ‘Hell yeah!’, Donald Trump hield het voor één keer op een bescheiden ‘No comment’.

Ook de serie ‘Timeless’, een paar maanden geleden gestart op de Amerikaanse zender NBC, gaat over tijdreizen en de geschiedenis veranderen, al wil ex-spion Garcia Flynn hier niet verhinderen dat de nazi’s opkomen, maar wel de VS ten gronde richten. Dus moet een trio hem achterna doorheen de Amerikaanse geschiedenis – de Hindenburg-ramp in 1937, de aanslag op Abraham Lincoln in 1865 – om zijn snode plannen te dwarsbomen. Het resultaat is geen grootse televisie maar, zolang je je niet te veel vragen stelt bij de logica achter al dat tijdreizen, best onderhoudend.