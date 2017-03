'Paris Is Burning': een kijkje nemen in de New Yorkse ballrooms

DOCU 1990 mag dan al een eeuwigheid geleden zijn, bij Netflix hoefden ze stofdoek noch mattenklopper boven te halen toen ze ‘Paris Is Burning’ in het assortiment opnamen: de documentaire van Jennie Livingston over de New Yorkse ballrooms in de late jaren 80 – veilige havens voor duizenden dolende zielen uit de lgbt-gemeenschap, die kampten met armoede, homofobie en aids – is immers nog geen spat verouderd. Nu, ja: minstens de helft van de interviewees – onder wie Willi Ninja, de godfather van het voguen – verwisselden intussen het tijdige met het eeuwige, waardoor de docu ongewild de geur van melancholie en verval uitwasemt. Maar geen nood: de eerstvolgende keer dat u de armen losgooit op ‘Vogue’ van Madonna, zullen de vechtlust en het optimisme van Ninja en de zijnen u een extra drive bezorgen.