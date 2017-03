'I Don't Feel at Home in this World Anymore': donkere en grappige misdaadthriller

FILM Afgaand op de titel lijkt ‘I Don’t Feel at Home in This World Anymore’ een klagerig praatdrama, maar niets is minder waar. Het regiedebuut van acteur Macon Blair (‘Blue Ruin’, ‘Green Room’) is een donkere en grappige misdaadthriller, over een verpleegster die na een lange werkdag ontdekt dat er bij haar thuis is ingebroken. Omdat de politie niets doet, gaat ze zelf achter de dieven aan, samen met haar bizarre buurman, een erg geïnspireerde Elijah Wood (Frodo uit ‘The Lord of the Rings’).