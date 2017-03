'Toni Erdmann': lachtranen en plaatsvervangende schaamte

FILM Vaders en hun humor: een combinatie die best meevalt als de eerste component maat weet te houden met de tweede. In Maren Ades vader-dochterrelaas lopen de zaken echter uit de hand wanneer een eenzame vader na de dood van zijn hond weer een plaats in het leven van zijn overwerkte dochter probeert te veroveren met scheetkussens en valse tanden. De lachtranen biggelden over onze wangen; de plaatsvervangende schaamte legde een knoop in onze ingewanden; het besef dat Ade één van de ontroerendste drama’s van 2016 heeft gemaakt, sijpelde pas later door.