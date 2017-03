'Sour Grapes': Amerikaanse nerd wordt frauduleuze wijnhandelaar

DOCU Vijftien jaar geleden begon Rudi Kurniawan, een steenrijke Amerikaanse nerd met een buitenaardse zin voor smaak en een encyclopedische kennis van bourgognewijnen, veilingen te frequenteren. Door z’n charme raakte hij bevriend met collectioneurs die heel wat – in de woorden van een journaliste in ‘Sour Grapes’ – fuck you money te spenderen hadden: geld dat men desnoods langs het venster naar buiten flikkert, als men daar zin in heeft. Kurniawan maakte die lui subtiel een paar miljoenen lichter door hun goedkope Californische melanges met labels van de peperdure Château Pétrus of Romanée-Conti te verkopen – in 2012 belandde hij voor zijn fraude in de cel. Normaal gezien dient u na het bekijken van een docu over fraudeurs medelijden te voelen met de gedupeerden, hier mag u gewoon poepeloere worden van de schadenfreude.