'Sing Street': meisjes imponeren en keet schoppen

FILM ‘Rock ‘n’ roll is a risk’ beweert de tagline, maar voor de derde keer op rij proberen te scoren met een goeie muziekflick is dat ook. En toch bleek het een eitje voor John Carney. ‘Sing Street’ charmeert en doet je de hele rit ritmisch meetokkelen met jaren 80-klassiekers. Op de soundtrack: The Cure, Duran Duran, The Clash, The Jam, Spandau Ballet en een minimum aan Genesis, want ‘No woman can truly love a man who listens to Phil Collins’. Uitgangspunt van de film is de ontstaansreden van 90 procent van alle bands ter wereld: meisjes imponeren en keet schoppen met andere outcasts. Héérlijk!