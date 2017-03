'Trevor Noah: Afraid of the Dark': comedy special van de Zuid-Afrikaanse New Yorker

COMEDY In tegenstelling tot wat je misschien zou verwachten, is deze comedyspecial van de presentator van ‘The Daily Show’ géén lange rant tegen Donald Trump. ‘Afraid of the Dark’ werd namelijk kort voor de Amerikaanse verkiezingen opgenomen. Wat Noahs thema’s dan wel zijn? Zijn leven als Zuid-Afrikaanse inwijkeling in New York, immigratie in het algemeen en het soms vrolijke clashen der culturen in een wereld die steeds kleiner wordt. Topmoment: de passage over Nelson Mandela die Obama plechtstatig leert spreken.