'Contact': filmparel over de zoektocht naar buitenaards leven

SCIENCEFICTION In Denis Villeneuves momenteel in de bioscoop draaiende sciencefictionfilm ‘Arrival’ praat Amy Adams zo vlot met een paar buitenaardse bezoekers dat je haast zou vergeten dat Jodie Foster het haar twintig jaar geleden al eens voordeed in Robert Zemeckis’ ondergewaardeerde ruimtedrama ‘Contact’. Daarin speelt Foster een wetenschapster die al haar hele leven lang luistert naar radiosignalen uit het heelal in de hoop op die manier bewijzen te vinden voor het bestaan van buitenaards leven. Wanneer die signalen eindelijk komen, ontpopt ‘Contact’ zich tot een verrassend oprechte discussie over het conflict tussen wetenschap en religie. Laat cynici gerust beweren dat ze daarvoor net zo goed een column van Rik Torfs kunnen lezen, terwijl u zelf rustig wegdroomt bij de soms bijna psychedelische visuele effecten van dit filmpareltje.