'Tegenlicht: Staat van paraatheid volgens Israël': bondgenoot in tijden van terreur

ACTUA Geen toeval, want sinds de aanslagen in Zaventem en Maalbeek een jaar geleden krijgt België advies en begeleiding vanuit Israël op het vlak van binnenlandse veiligheid en terreurbestrijding. Na de zelfmoordaanslagen in Parijs, Brussel, Nice en Berlijn is de Israëlische expertise in heel Europa gegeerd, zo toont het Nederlandse documentairemagazine ‘Tegenlicht’, dat de opmars omschrijft als ‘de Israëlisering van Europa’. Maar wat is dat Israëlische veiligheidsmodel nu precies, en in welke mate is het echt toe te passen bij ons?