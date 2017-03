Zeer benieuwd of er wat te lachen zal vallen: in de aanloop naar ‘Taboe’, een zondagavondprogramma waarin-ie ‘lacht met mensen met wie je eigenlijk niet mag lachen’, kunt u dinsdag in ‘De klas’ zien hoe het nieuwe Eén-gezicht Philippe Geubels een groep Hasseltse 16-jarigen onderwijst over humor.