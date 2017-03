Méér 'Culture Club' met Sofie Lemaire: 'Zo slecht was dat eerste seizoen toch niet?'

De makers plakken er op de koop toe een radioprogramma met dezelfde titel aan vast, iedere woensdagavond van zeven tot acht te beluisteren op Radio 1. Allemaal samen: hoera, cultuur!

Sofie Lemaire «Uiteraard zien ze bij Canvas de kijkcijfers graag stijgen, en wijzelf ook (vorig seizoen trok ‘Culture Club’ gemiddeld 83.000 kijkers, red.). Maar we hebben de boodschap gekregen dat ze ons de tijd willen geven om te groeien. Cultuur is nu eenmaal geen evident onderwerp, en vrijdagavond is nu eenmaal geen evident tv-moment.»