De complexen van Dorien Leyers: 'Ik heb meermaals hardop zitten huilen'

Dorien Leyers «De netmanager van VIJF zei me ten tijde van ‘Vier handen op één buik’ al dat zij me heel sterk en empathisch vond: ’t is dus ook weer niet helemaal verrassend dat ik nu ‘Complex’ mag presenteren. Het onderwerp gaat me ook aan het hart: we stellen in totaal twintig mensen centraal die allemaal zware complexen hebben over hun uiterlijk, en die van de zender een plastische ingreep mogen ondergaan in een kliniek in Brugge. Ik volg hen vóór, tijdens en na de operatie, en ben zo’n beetje hun vertrouwenspersoon. Dat schept al snel een band, wat het op sommige momenten emotioneel best zwaar maakt: in de auto op weg naar huis heb ik meermaals echt hardop zitten huilen. Het gaat hier om echte mensen, hè? ’t Is geen fictie.»

HUMO Gaan jullie met ‘Complex’ niet tegen de heersende trend in? De hype van het moment is het aanvaarden of zelfs het vieren van imperfecties.