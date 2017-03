'Crime doc: Killer Post': de Facebookmoorden

De agent die de zaak onderzocht, Dennis Brooks, schreef zijn ervaringen neer in ‘Too Pretty to Live’, en werkte ook mee aan de documentaire die Vitaya uitzendt.

Dennis Brooks «Jenelle Potter kwam in 2005 in Mountain City wonen met haar ouders. Ze kon moeilijk vrienden maken, en Facebook was haar enige link met de buitenwereld. Op een dag werd ze verliefd op Bill Payne en toen is het fout beginnen te lopen. Ze was ziekelijk jaloers op Bills vriendin Billie Jean, ze begon overal te vertellen dat ze door de twee geterroriseerd werd, en uiteindelijk heeft ze haar vader en haar vriend kunnen overhalen om hen te vermoorden.»