Het vizier van Guy Mortier

963

Als Tom Boonen met een gloednieuwe Donkervoort, zo blij was ik, toen ik, na jaren ronddwalen in stompzinnige duisternis, recent eindelijk ontdekte dat mijn kabelabonnement naast tv ook een aantal radiokanalen vol uitstekende muziek aanbiedt. Waarom zegt niemand mij ooit iets? Binnenkort blijkt nog dat ze ook warme pizza’s serveren!! Al tien jaar? Kijk eens aan. Zelf mag ik me graag laven aan kanaal 963 (non-stop rock- ’n-roll), al hunkert een mens tussendoor natuurlijk wel eens naar Annemie Peeters. Maar verder hoort u mij (mogelijk mede door het lawaai) niet klagen.

Twee dagen voor de Nederlandse verkiezingen klimt Freek de Jonge nog eens op het spreekgestoelte om verscheurd Nederland de weg te wijzen met zijn 'Verkiezingsshow’(NPO 2, maa., 20.25). Thuis in zijn bedje ligt Geert Wilders, de dekens opgetrokken tot tegen zijn kin, in het donker (alleen zijn haar geeft licht) in angst op het verdict te wachten. Want Freeks stem mag dan niet meer de klok zijn waarmee hij ons in het fantastische ‘Neerlands Hoop Express’ platwalste met ‘Quo vadis, Scania Vabis’ (Bram tweede stem, de piepjonge Thé Lau op gitaar), voor dit ‘Quo vadis, Nederland’ doorstaan we graag nog eens zijn orkaan.

Toch even vragen

Waar blijft Wim De Vilder (of zijn werkgever) met de lettergrepen die hij inslikt? ★ Was u ook zo blij dat ‘Moonlight’ na alle Oscar-poeha zo’n bijzondere, uitzonderlijk mooie, ‘stille’ film bleek te zijn? ★ Bent u ook bang van theater? Alle begrip, maar gun uzelf toch maar ‘Risjaar Drei’ van Olympique Dramatique (met Peter Van den Begin en Jan Decleir) en word van uw paard gebliksemd ★ Mag je een boek al aanbevelen als je nog maar halfweg bent, of zwijg ik beter nog even over ‘De hemelse tafel’ van de geweldige Ray Pollock (zie ook ‘Al die tijd de duivel’)? ★ Vragen, zoveel vragen.

Maar ook

Het is nauwelijks te geloven hoe weinig echte topfilms er deze week aan te wijzen vallen. Hoe kan ik hier ooit uit raken als ze me niet alle informatie geven? Maar ik word er wél op beoordeeld en mijn rantsoen is navenant. Ja, er is ‘LA Confidential’ op BBC 2 (zat., 23.45) (wat een cast, wat een film), maar die kunnen we onderhand zelf naspelen – waar trouwens veel vraag naar is. Nu, ‘De rouille et d’os’ (met Matthias Schoenaerts en Marion Cotillard) mag er ook wel zijn (vrij., NPO 2, 23.45). En, waarom niet, ook ‘Séraphine’, 8 Césars, met Yolande Moreau (zat., NPO 2, 23.30). Goeie filmweek. Cipier!