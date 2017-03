'Eat That Question: Frank Zappa In His Own Words': de met humor doorspekte filosofie van de bard in de kijker

MUZIEK ‘Niet zijn gitaartechniek, maar wel z’n zin voor humor was het voornaamste wapen van de meester,’ zo schreef een collega in 2013. Rock-’n-rolllegende Frank Zappa was toen twintig jaar dood en is sindsdien de luis in de pels van Satan, God of wie dan ook in zijn gezelschap mag toeven. In ‘Eat that Question’ rijgt de Duitse cineast Thorsten Schütte decennia oude beelden van Zappa aan elkaar om tot een fragmentarisch carrière-overzicht te komen. Noem het zeker geen biografie – u zult zich ergeren aan duizend-en-één vergeten details – maar geniet van de zorgvuldig gekozen passages die de met humor doorspekte filosofie van de grofgebekte en -besnorde bard in de kijker plaatst.