'American Crime Story: The People v O.J. Simpson': bekroond met een Emmy voor Beste Minireeks

SERIE Bijna 25 jaar nadat de zaak-O.J. Simpson was losgebarsten, in de zomer van 1994, leverden de moord op Nicole Brown en Ron Goldman en het daaropvolgende mediaproces tegen Browns ex-man niet één, maar twee fantastische reeksen op. ‘Made in America’, dat nu op Canvas loopt en vorige week nog een Oscar voor Beste Documentaire kreeg, en de dramaserie ‘American Crime Story’, een paar maanden geleden bekroond met een Emmy voor Beste Minireeks. Volkomen terecht, want de reconstructie van het hele proces is niet alleen geweldig verslavende tv, ze belicht ook alle grotere thema’s die rond de zaak hangen, zoals de raciale spanningen in Los Angeles en de VS, de fascinatie met beroemdheid en de onverkwikkelijke rol van de media. Met een schitterende David Schwimmer, Ross uit ‘Friends’, als wijlen Robert Kardashian, O.J.’s vriend die in de knoop raakt met zijn loyauteit tegenover de beschuldigde, en een bizarre John Travolta als Simpsons aalgladde advocaat Robert Shapiro. Niet te missen.