'Designated Survivor' - deel 2: inclusief de onvermijdelijke moordaanslag op de president

SERIE Na een korte winterslaap gaat Netflix weer door met ‘Designated Survivor’ – één nieuwe aflevering per week, zoals voorheen. Benieuwd wat de tweede seizoenshelft brengt, want de serie kon wel wat oplapwerk gebruiken. Het begon zeer goed, met Kiefer Sutherland – in zijn beste rol sinds Jack Bauer – als een bescheiden staatssecretaris die president van de VS wordt nadat de volledige regering bij een bomaanslag op het Capitool om het leven is gekomen. Al snel zaten we echter in een doordeweekse samenzweringsthriller, inclusief de onvermijdelijke moordaanslag op de president. Ondertussen namen de kijkcijfers in de VS een duik en stapte ook de uitvoerend producent op, naar verluidt omdat Sutherland zich te veel met het scenario bemoeide. Of het nog goed komt met de serie, weten we vanaf deze week. Omdat het toeval niet bestaat: The Donald maakte vorige week bekend wie zijn designated survivor wordt.