'Beauty and the Beast': een betoverende Disney-klassieker

ANIMATIEFILM Josje deed het onlangs in de Vlaamse musical, en binnenkort kruipt Emma ‘Hermelien’ Watson in de goudgele baljurk van Belle. Maar tot die tijd moeten we het nog even stellen met de klassieke tekenfilmversie van Jeanne-Marie Leprince de Beaumonts bekende sprookje over de prins die in een beest veranderde. Dat is echter absoluut geen straf, want bij Walt Disney maakten ze er een, welja, klassieke Disney van: met Oscars bekroonde liedjes, betoverende animatie en een hartverscheurend liefdesverhaal.