'Four Rooms': 'Stukken van mensen' in het Engels

REALITY De bizarre objecten (vorige week nog een Amerikaanse tandartsstoel uit de jaren 20), de gespeelde rivaliteit tussen de experts, de teleurstelling in de ogen als het openingsbod mijlenver af ligt van wat de verkoper zelf in gedachten had… Ja, wij zijn onvoorwaardelijk fan van ‘Stukken van mensen’. Alles wat het VIER-programma zo leuk maakt, vindt u ook terug in ‘Four Rooms’, de reeks van het Britse Channel 4 waar men de mosterd ging halen en die sinds kort ook op Netflix zit. Zonder Evy Gruyaert weliswaar, maar de Britse Anita Rani is minstens even goed in nietszeggende kennismakingsgesprekjes.