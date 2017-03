'Love (seizoen 2)': hopen op beterschap

SERIE Het eerste seizoen van Judd Apatows romantische komedie over de ontluikende liefde tussen een radioproducente en een leraar was niet slecht, alleen een beetje gezichtloos en onopvallend – twee dingen die je, gezien het immense aanbod van vandaag, liever niet wil zijn. Misschien brengt het tweede seizoen beterschap, of desnoods het derde, want dat heeft Netflix ook al besteld. Een vote of confidence heet dat. Voor de rest zijn we van mening dat u beter éérst naar ‘Freaks and Geeks’ kijkt, Apatows highschooldrama uit 1999 dat eveneens op Netflix staat en nog steeds het allerbeste is wat de man ooit gemaakt heeft.