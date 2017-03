'Finding Dory': de succesvolle opvolger van 'Finding Nemo'

ANIMATIEFILM De eerste film die onder president Trump in het Witte Huis getoond werd, was ‘Finding Dory’, Pixars bijzonder succesvolle opvolger van ‘Finding Nemo’. Het bewijst alleen maar dat ook de stafleden van de meest oranje president aller tijden weleens een aanval van goede smaak hebben. Dat het geanimeerde verhaal over een buitenlandse vis die de Amerikaanse wateren in wil om met haar familie herenigd te worden niet echt in de ideologie van hun grote leider past, is weer een ander paar mouwen. The Donald vindt ‘Finding Dory’ vast overrated, maar het aquatische spektakel brak wereldwijd kassarecords.