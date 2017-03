'Shadow World': het schimmige samenspel tussen politiek en wapenindustrie

ACTUA Zijn woorden werden vast op gejuich onthaald in de vergaderzalen van wapenproducenten overal ter wereld, die natuurlijk niets liever hebben dan een nieuwe wapenwedloop.Het schimmige samenspel tussen politiek en wapenindustrie is ook het onderwerp van ‘Shadow World’, de docu van de Belgische regisseur Johan Grimonprez en de Zuid-Afrikaanse ex-politicus en journalist Andrew Feinstein. Het procedé is eenvoudig: de fabrikant betaalt steekpenningen aan de politicus, die wakkert de angst voor al dan niet bestaande bedreigingen aan en bestelt het materiaal waarmee we ons moeten verdedigen. Een vicieuze circle of death die niet snel doorbroken zal worden: in zijn eerste State of the Union kondigde Trump aan dat hij 54 miljard wil investeren in het leger, geld dat bespaard zal worden op niet-militaire departementen.