'Noah': vegetariër gaat tot het uiterste om fauna en flora te redden

BIJBELFILM Laat het aan visionair regisseur Darren Aronofsky over om van één van de bekendste Bijbelverhalen een mengelmoes van ‘Lord of the Rings’, ‘Mad Max’ en ‘Transformers’ te maken. Zijn Noah is bovendien een militante vegetariër die tot het uiterste gaat om de fauna en flora van de planeet te redden. Het hoeft dan ook niet te verbazen dat Aronofsky’s zondvloedverhaal het bij christelijke testpublieken destijds niet al te best deed. De puriteinen namen nochtans vooral aanstoot aan passages die wel degelijk in de Bijbel staan: die strijd tussen de reuzen en de wildemannen wordt bijvoorbeeld netjes in Genesis vermeld. Aronofsky beweert zelf graag dat hij de minst Bijbelse Bijbelfilm aller tijden heeft gemaakt, en heel orthodox zal het wel niet zijn, maar ‘Noah’ is alleszins een intrigerend en intelligent stukje spektakelcinema.