Nu het kaf van het koren gescheiden is, kunnen ze bij ‘The Band’ aan de liveshows beginnen, die uiteindelijk een vierkoppige, voorlopig naamloos blijvende Nederlandstalige popgroep moeten opleveren die – hoop doet leven – misschien wel ooit een Sportpaleis of twee zal uitverkopen. Even de stemming peilen bij jury-oudste Kris Wauters.