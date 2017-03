'London Spy': de thrillerversie van 'Alice in Wonderland'

Jakob Verbruggen «Nieuwe projecten zoeken betekent vooral massa’s scenario’s lezen. Dat van ‘London Spy’ – geschreven door Tom Rob Smith – stak er meteen met kop en schouders bovenuit: ’t heeft de intrige van een Hitchcock-achtige thriller, er zit een pakkend liefdesverhaal in én ik voelde dat ik er een surrealistische draai aan zou kunnen geven. Kortom: het was me op het lijf geschreven (lacht).

»Tijdens de preproductie kwamen we op het idee het verhaal te beschouwen als een thrillerpendant van ‘Alice in Wonderland’. Danny, het hoofdpersonage, is hier de Alice die op zoek gaat naar de ware toedracht achter de dood van de man op wie hij verliefd was. Onderweg loopt hij allerlei poortwachters tegen het lijf die ’m de sleutel verschaffen van vreemde werelden: een sekszolder, een gentlemen’s club, een magisch kasteel en het appartement van een rijke vriend die seksfuiven organiseert. Waarbij onvermijdelijk de suggestie opduikt dat Danny het zich misschien allemaal inbeeldt.»