Docu 'Rien n'est pardonné' over Zineb El Rhazoui: de vlucht van de activiste

Vincent Coen «In 2011 hebben Guillaume en ik Zineb leren kennen: de Arabische Lente was toen net naar Marokko overgewaaid, en met haar actiegroepje MALI ondernam ze allerlei provocatieve acties die onze aandacht trokken. Een picknick tijdens de ramadan bijvoorbeeld, iets wat in Marokko strafbaar is: het Marokkaanse regime stuurde dan ook een heel bataljon soldaten en agenten te paard op die vier of vijf jongeren met hun sandwich af. Omdat Zineb de meest welbespraakte en visueel meest interessante van de groep was – ze was niet alleen knap, ze pákte de camera ook – hebben we besloten om haar een tijdje te volgen.»

HUMO ’t Werd een langere tijd dan verwacht.