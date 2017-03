Het vizier van Hugo Matthysen

Rivieren

Martin Michael Driessen

Mag ik u ‘Rivieren’ aanbevelen, van Martin Michael Driessen? Het is een boek, maar wees niet bevreesd: het bruist, borrelt, vloeit, zwelt aan als een moederborst bij het geluid van een krijsende baby om dan weer eventjes voort te kabbelen tot de volgende stroomversnelling. Meeslepend is het, zoals een rivier met een beetje zelfrespect dat af en toe hoort te zijn. De plotwendingen zijn als de verraderlijke draaikolken van de ogenschijnlijk lieflijke Durme, waarin jaarlijks tientallen dorstige dieren verdwijnen, om pas ter hoogte van Vlissingen weer boven water te komen, met ogen vol runderverbazing.

Nieuwe feiten

Radio 1, elke weekdag, 12.00

Als ze bij Radio 1 een weekje aan één of ander nutteloos muzieklijstje kunnen wijden, zullen ze het niet laten. En van aan de actualiteit of iets wereldverbeterends sabbelen zijn ze ook niet vies. Maar tussendoor maken ze prachtige uitzendingen, die bovendien – en ik zeg het zonder aarzelen – vaak gewoon interessant zijn. Ja, interessant! Het onvolprezen ‘Nieuwe feiten’ met Lieven Vandenhaute, bijvoorbeeld. Elke werkmiddag, zomaar gratis, alsof de openbare omroep niks anders te doen heeft dan goeie programma’s maken. Hulde!

Canvas, maa. tot don., 23.00

Op VIER is het streekgerechtenweek bij ‘Komen eten’. Yes! Wow! Woehoe! Olraaait! De tussenwerpsels vliegen hier lustig in het rond, maar streekgerechtelijke exemplaren schieten ons niet meteen te binnen. Amai, mijn botten misschien? Of kerdjie? Moh!? En daarna eens flink op de kleine spuwen om ons enthousiasme te onderstrepen? Tussendoor kan het geen kwaad om naar het onvolprezen ‘Winteruur’ te kijken. Die comateuze zitzak van een hond! Dat aandoenlijke pianoriedeltje! Die inhoud! Dat je ne sais quoi van hoe heet hij ook alweer!?

Eén, vrijdag, 20.40

U woont in een fermette en hebt zin in doe-het-zelfmisdaad? Dan valt er wat op te steken bij ‘Midsomer Murders’. Dames op leeftijd ontmannen de viezerik uit hun kindertijd – met de snoeischaar, ze waren toch aan het rozenperkje bezig. Bedaarde onderwijzers blijken begaafde taxidermisten te zijn, wanneer een rechercheur een groepje opgezette moeders ontdekt, achter in het kaartenlokaaltje. Elk kopje thee kan giftig zijn, de bloemententoonstelling eindigt traditioneel met een slachtpartij onder de pergola. Het moordwapen wordt gevonden in een buxusbol. Heerlijk!