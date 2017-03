'Billions': Damien Lewis en Paul Giamatti in een kat-en-muisspel in Wall Street

SERIE Speciaal voor mensen die na drie uur ‘The Wolf of Wall Street’ nog niet genoeg hadden van mannen met bretellen die obsceen veel geld verdienen, is er nu ‘Billions’, een heuse serie over het leven in Wall Street. De rijkaard van dienst heet Bobby Axelrod, een hedgefondsmanager die het afgelopen decennium erg goed geboerd heeft, maar niet altijd volgens de regels speelt. Na nog maar eens een schimmige transactie komt hij in het vizier van Charles Rhoades, een New Yorkse aanklager die zo principieel is dat hij zelfs een buurman die zijn hond op het trottoir laat kakken, bijna in de gevangenis gooit. Veel nieuwe inzichten over de invloed van Wall Street op de Amerikaanse economie of politiek levert ‘Billions’ niet op, maar het kat-en-muisspel tussen de twee machtige mannen is wel erg verslavend. Met dank aan de twee hoofdrolspelers: Damian Lewis uit ‘Homeland’ als Axelrod en een angstaanjagend intense Paul Giamatti als Rhoades. Het eerste seizoen van ‘Billions’ staat vanaf 19 maart in de Play More-bibliotheek, vanaf 21 maart komt er wekelijks een aflevering uit seizoen 2 bij.