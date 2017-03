'Operation Avalanche': stampelvol verwijzingen naar de heerlijke complottheorieën over de maanlanding

FAUX DOC Twee CIA-agenten infiltreren eind jaren 60 vermomd als documentairemakers in de NASA, omdat ze geloven dat er een mol aan het werk is bij het ruimtevaartagentschap. De spion vinden ze niet, maar ze ontdekken wel dat het plan van John F. Kennedy om vóór 1970 iemand op de maan te krijgen tot mislukken gedoemd is – de landingsmodule is namelijk niet klaar. Dus besluiten ze de NASA een handje te helpen, de reis van Apollo 11 en de landing op de maan in scène te zetten en alles te filmen. ‘Operation Avalanche’ is een vermakelijke faux documentary vol verwijzingen naar bestaande complottheorieën rond de maanlanding, en zeker naar de bekendste van allemaal: dat Stanley Kubrick de NASA heeft geholpen om de boel te bedriegen.