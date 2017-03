'Greenleaf': leugens, intriges, smeerlapperij van en met Oprah Winfrey

SERIE Deze week gaat op OWN, het Amerikaanse tv-kanaal van Oprah Winfrey, het tweede seizoen van ‘Greenleaf’ in première; het eerste is sinds vorige week te zien op Netflix. ‘Greenleaf’ zoomt in op de gelijknamige zwarte familie die een christelijke megakerk in Memphis, Tennessee uitbaat. Na het overlijden van één van de dochters meert haar zus Gigi na twintig jaar ballingschap weer thuis aan, en met behulp van haar tante-cafébazin (een vermakelijke rol van Winfrey zelf) probeert ze de ware toedracht te ontrafelen. Lees: leugens! Intriges! Smeerlapperij! Kortom: ‘Empire’, maar met een gospel- in plaats van een hiphopsoundtrack.