'De premier': voor iedereen met een zwak voor typische Hollywoodclichés

FILM ‘Mijn beste tot nu toe,’ zei Erik Van Looy in een interview in Humo enkele maanden geleden. En onze man (es) sprak hem in zijn uitgebreide review niet tegen. Wie zijn wij dan om dat wel te doen? ‘De premier’ zal iedereen met een zwak voor typische Hollywoodclichés kunnen bekoren. Bovendien leiden die handig de aandacht af van enkele bizarre en, toegegeven, onnodige plotwendingen in het verhaal dat op zich al meer dan absurd genoeg is. Of ziet u het snel gebeuren dat premier Michel gedwongen wordt om enkele 9mm Lugers in Donald Trumps plompige lijf te knallen? Wacht, nu we het zó bekijken...