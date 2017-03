'Hacksaw Ridge': de terugkeer van de verguisde Mel Gibson

Biopic Door zijn antisemitische tirade (alweer tien jaar geleden) haalde Mel Gibson zich de woede van het Joodse volk en van iedereen met enig gevoel voor fatsoen op de hals. Deze bloederige biopic over een soldaat die koste wat kost naar het front wil, maar vastbesloten is nooit een wapen aan te raken, betekende de terugkeer van één van Hollywoods meest verguisde regisseurs. De Amerikaanse bioscoopkassa’s rinkelden als altaarbelletjes in de kerk, ondanks het feit dat ook ‘Hacksaw Ridge’ niet gespeend bleef van overdadig godsdienstfanatisme. Die oorlogswonden die wel erg hard op stigmata lijken: serieus, Mel?