'Anthony Bourdain: No Reservations': de onverbloemde commentaar van de chefkok

DOCUREEKS Geen friggin’ idee waarom Netflix nu precies seizoenen 7 en 8 van ‘No Reservations’ online gooide, maar u hoort ons niet klagen: het intussen opgeheven reisprogramma van voormalig chefkok Anthony Bourdain, tevens schrijver van een handvol thrillers en de swingende memoires ‘Keukenconfessies’, blijft vermakelijk as fuck. Bourdain laat zich door locals op sleeptouw nemen in ’s werelds metropolen (New York, Rio de Janeiro, Sydney) én verre uithoeken (Haïti, Macau, Koerdistan), geeft z’n onverbloemde commentaar op lokale gebruiken en gerechten en onthult tussendoor steevast een stukje van de nationale ziel. Al houdt hij het zelf eerder hierop: ‘I travel around the world, eat a lot of shit, and basically do whatever the fuck I want.’