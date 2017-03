DRAMA Er is nog hoop voor Paul D’Hoore: in Hollywood worden financiële journalisten door George Clooney gespeeld. In ‘Money Monster’, Jodie Fosters frontale aanval op het losgeslagen kapitalisme van beursgenoteerd Amerika, is George de presentator van een populair beleggingsprogramma op tv. Dat loopt goed tot een gedupeerde belegger met een pistool en een bomvest zijn gram komt halen in de studio. Greed is good, tot het in je gezicht ontploft.