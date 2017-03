'Gravity': George Clooney en Sandra Bullock op adembenemende ruimtereis

SCIENCEFICTION Alfonso Cuaróns ‘Gravity’ is sciencefiction in de klassieke betekenis van het woord: geen film vol buitenaards leven of andere interplanetaire gekkigheid, maar een op wetenschap gebaseerd drama over twee astronauten die vast komen te zitten in de ruimte. Ze worden gespeeld door Sandra Bullock en George Clooney, en die laatste mag dan geen Dirk Frimout zijn, in een pakje van de NASA ziet zelfs de grootste Hollywoodster er als een geloofwaardige ruimtereiziger uit. Enkele verzuurde astrofysici hadden hun twijfels over de nauwkeurigheid van sommige scènes, maar Buzz Aldrin was enorm onder de indruk van de visuele effecten, en die man is al op de maan geweest. Bovendien was het al van Stanley Kubricks ‘2001: A Space Odyssey’ geleden dat een ruimte-epos er zo adembenemend uitzag.